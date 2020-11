De Luca, stoccata a Giletti: “Personaggi del genere li ricoveriamo per coma etilico” (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – C’è spazio anche per un affondo contro Massimo Giletti nella diretta del venerdì del presidente Vincenzo De Luca. In realtà il governatore non nomina mai il conduttore di La7 ma è chiaro il riferimento al presentatore di Non è l’Arena che aveva mosso accuse pesanti contro la sanità campana in diretta televisiva. “Mi è capitato di vedere qualche conduttore televisivo di sfuggita, perché ovviamente sono l’unico che farà aumentare gli ascolti di queste trasmissionacce“, ha dichiarato De Luca, “ho avuto l’impressione che fosse un po’ esaltato, dava numeri al lotto. Ci sono personaggi che noi, in genere, ricoveriamo al Cardarelli per coma etilico. Quando ho visto questo personaggio ho avuto questa riflessione in testa: fosse stato a Napoli lo avremmo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – C’è spazio anche per un affondo contro Massimonella diretta del venerdì del presidente Vincenzo De. In realtà il governatore non nomina mai il conduttore di La7 ma è chiaro il riferimento al presentatore di Non è l’Arena che aveva mosso accuse pesanti contro la sanità campana in diretta televisiva. “Mi è capitato di vedere qualche conduttore televisivo di sfuggita, perché ovviamente sono l’unico che farà aumentare gli ascolti di queste trasmissionacce“, ha dichiarato De, “ho avuto l’impressione che fosse un po’ esaltato, dava numeri al lotto. Ci sono personaggi che noi, inal Cardarelli peretilico. Quando ho visto questo personaggio ho avuto questa riflessione in testa: fosse stato a Napoli lo avremmo ...

tagadala7 : RT @La7tv: #tagada @a_padellaro in attesa del discorso del governatore della Campania: 'Non vorrei che togliesse il lavoro a Crozza, esca d… - La7tv : #tagada @a_padellaro in attesa del discorso del governatore della Campania: 'Non vorrei che togliesse il lavoro a C… - infoitcultura : Luca Argentero su messa in onda Doc Nelle tue mani: la stoccata alla Rai - zazoomblog : Luca Argentero su messa in onda Doc Nelle tue mani: la stoccata alla Rai - #Argentero #messa #Nelle #mani: - modesti_simone : La stoccata di Luca Ricolfi contro il governo: 'Incapaci, hanno fatto la... -

Ultime Notizie dalla rete : Luca stoccata De Luca, stoccata a Giletti: "Personaggi del genere li ricoveriamo per coma etilico" anteprima24.it Ospedale di Cava, Cirielli (FdI): “De Luca e Pd lo stanno smantellando, diventerà un’infermeria”

Il deputato della destra critica duramente la decisione della Regione Campania di accorpare i reparti di Chirurgia e Ortopedia. E chiede un intervento immediato da parte del Governo ...

Veneto, linea dura di Zaia: nuove ordinanze anti-assembramenti

Il Veneto sugli scudi. La Regione inasprisce le misure preventive a scopo cautelativo: nuove ordinanze per evitare assembramenti. La strategia di Zaia fino al prossimo 4 dicembre. In attesa del nuovo ...

Il deputato della destra critica duramente la decisione della Regione Campania di accorpare i reparti di Chirurgia e Ortopedia. E chiede un intervento immediato da parte del Governo ...Il Veneto sugli scudi. La Regione inasprisce le misure preventive a scopo cautelativo: nuove ordinanze per evitare assembramenti. La strategia di Zaia fino al prossimo 4 dicembre. In attesa del nuovo ...