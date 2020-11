De Luca: “Siamo orientati a riaprire le scuole il 9 gennaio” (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNel consueto appuntamento settimanale il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha svelato alcuni dei contenuti della riunione tra Stato e Regioni tenuta ieri, esprimendosi in particolar modo sulle scuole: “Ieri c’è stata una riunione tra Regioni e Governo dalla quale è venuto fuori l’orientamento a riaprire le scuole il 9 gennaio – ha dichiarato De Luca –. Ma si poteva mai immaginare di riaprire le scuole il 9 dicembre e poi chiuderle per le vacanze natalizie? Mi auguro che si riaprano le scuole a gennaio mettendo in condizione i comuni e le strutture scolastiche di riprendere in condizioni di sicurezza”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNel consueto appuntamento settimanale il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha svelato alcuni dei contenuti della riunione tra Stato e Regioni tenuta ieri, esprimendosi in particolar modo sulle: “Ieri c’è stata una riunione tra Regioni e Governo dalla quale è venuto fuori l’orientamento aleil 9 gennaio – ha dichiarato De–. Ma si poteva mai immaginare dileil 9 dicembre e poi chiuderle per le vacanze natalizie? Mi auguro che si riaprano lea gennaio mettendo in condizione i comuni e le strutture scolastiche di riprendere in condizioni di sicurezza”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

