De Luca e i “furbetti” delle terapie intensive: la dura accusa del presidente (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso della sua diretta settimanale il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha posto l’accento su episodi a suo dire deprecabili che si stanno verificando con frequenza sempre maggiore. Il governatore ha parlato di un disagio relativo alle terapie intensive scagliandosi con una parte di personale sanitario, a suo dire l’1%, che mente a proposito dei posti letto in caso di necessità: “E’ capitato che il 118 abbia risposto alle chiamate dei pazienti ricevendo feedback errati dagli ospedali. E’ stato risposto, insomma, che in ospedale non c’erano posti liberi in terapia intensiva. Siccome i posti di terapia intensiva sono regolari a livello regionale, succede sistematicamente che alla cabina di regia regionale risultano posti liberi, ma nonostante questo alcuni ospedali non accettano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso della sua diretta settimanale ildella Campania, Vincenzo De, ha posto l’accento su episodi a suo dire deprecabili che si stanno verificando con frequenza sempre maggiore. Il governatore ha parlato di un disagio relativo allescagliandosi con una parte di personale sanitario, a suo dire l’1%, che mente a proposito dei posti letto in caso di necessità: “E’ capitato che il 118 abbia risposto alle chiamate dei pazienti ricevendo feedback errati dagli ospedali. E’ stato risposto, insomma, che in ospedale non c’erano posti liberi in terapia intensiva. Siccome i posti di terapia intensiva sono regolari a livello regionale, succede sistematicamente che alla cabina di regia regionale risultano posti liberi, ma nonostante questo alcuni ospedali non accettano ...

napolista : De Luca se la prende coi “furbetti” ospedalieri: “Dicono che non ci sono posti per non fare la nottata” “Nella cab… - Luca_zone : RT @Striscia: La nostra @StefaniaPetyx e il bassotto tornano a parlarci di tamponi e prezzi, soprattutto dopo l'ultimo servizio... https://… -