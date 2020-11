De Ligt, la Juve ha Capitan Futuro: che rientro per Pirlo (Di venerdì 27 novembre 2020) La fascia di Capitano dev'essergli rimasta tatuata sulla pelle dall'11 marzo di due anni fa, quando indossò per la prima volta quella dell'Ajax in Eredivisie. Matthijs de Ligt aveva 18 anni e 7 mesi e,... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 novembre 2020) La fascia dio dev'essergli rimasta tatuata sulla pelle dall'11 marzo di due anni fa, quando indossò per la prima volta quella dell'Ajax in Eredivisie. Matthijs deaveva 18 anni e 7 mesi e,...

forumJuventus : GdS: 'De Ligt pronto. Senza Chiellini e Bonucci, Pirlo ha un leader 21enne in difesa. Se resterà alla Juve, potrà d… - JuventusTV : La gioia di @mdeligt_04 per il ritorno in campo e la vittoria della squadra. In perfetto italiano ?????? On demand, q… - misorecordsuk : De Ligt, la Juve ha Capitan Futuro: che rientro per Pirlo #Juve #Juventus - Group8g : E pensa che siamo ancora la difesa più forte con meno gol subiti mentre i vostri debiti aumentano ed io godo come u… - junews24com : Bonucci, recupero con vista Benevento: pronta la coppia con De Ligt - -