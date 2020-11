D’Avenia: “La DaD è necrologio di un paziente moribondo. Stop alla scuola tra burocrazia e supplentite” (Di venerdì 27 novembre 2020) Al Sole 24 Ore interviene il docente e scrittore Alessandro D'Avenia. Tanti gli argomenti trattati nell'intervista a cura di Maria Piera Ceci. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) Al Sole 24 Ore interviene il docente e scrittore Alessandro D'Avenia. Tanti gli argomenti trattati nell'intervista a cura di Maria Piera Ceci. L'articolo .

orizzontescuola : D’Avenia: “La DaD è necrologio di un paziente moribondo. Stop alla scuola tra burocrazia e supplentite” - licprospero : RT @Patrizia0758: 'Così è l'amore: accade come un dono del cielo e poi il testimone passa a noi, chiedendoci il coraggio e la fatica… - mirianagrassi1 : RT @Patrizia0758: 'Così è l'amore: accade come un dono del cielo e poi il testimone passa a noi, chiedendoci il coraggio e la fatica… - Blueyes75188195 : RT @MariaAdelfina_: Buongiorno a voi e amici tutti!????????'La vita va avanti comunque,e suona che tu lo voglia o no,puoi solo alzare o abbassa… - SabrinaSunny24 : RT @Patrizia0758: 'Così è l'amore: accade come un dono del cielo e poi il testimone passa a noi, chiedendoci il coraggio e la fatica… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Avenia “La Coronavirus: la perdita di olfatto è diversa da «quella del raffreddore» Corriere della Sera