Daspo | professori e legali a confronto | c’è anche l’avvocato Emilio Coppola

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Iltra prevenzione e diritti della persona” è il webinar che chiude il primo semestre di lezioni del Corso di laurea triennale in Diritto e Management dello Sport, erogato in modalità interamente a distanza dall’Università del Salento di Lecce a beneficio di aspiranti manager e agenti sportivi. Dopo i saluti deiManolita Francesca, Luigi Melica, Attilio Pisanò e Stefano Polidori e l’introduzione del costituzionalista Nicola Grasso, prenderà in mano la discussione il giornalista Giuseppe Calvi della Gazzetta dello Sport, chiamato a moderare il dibattito fra gli avvocati: giocheranno “in casa” Francesco Calabro e Giuseppe Milli, entrambi del Foro di Lecce, mentre il Foro di Napoli sarà rappresentato da. I tre, esperti di vicende ...