Dalma Maradona si sfoga tra le lacrime: “Papà, ti amerò e ti difenderò per sempre” (Di venerdì 27 novembre 2020) Dalma Maradona, figlia di Diego, interrompe il silenzio con un commosso post sui social: “Sono distrutta papà. Ti amerò e ti difenderò per sempre” Una dedica su Instagram, un lungo post che di accusa e di difesa. Dalma Maradona, una delle figlie tanto amate da Diego interrompe il silenzio dal momento della morte del padre. Ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 27 novembre 2020), figlia di Diego, interrompe il silenzio con un commosso post sui social: “Sono distrutta papà. Tie tiperUna dedica su Instagram, un lungo post che di accusa e di difesa., una delle figlie tanto amate da Diego interrompe il silenzio dal momento della morte del padre. Ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

