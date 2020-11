Dalla sexy spesa alla clip in intimo. “Detto Fatto” casca pure sulla replica. Altra bufera sul talk di Rai 2 sospeso da Viale Mazzini. E sono già partite le manovre per sostituirlo (Di venerdì 27 novembre 2020) Il destino di Detto Fatto è segnato. Al programma Bianca Guaccero può pure dire addio. Il tutorial sexy su come fare la spesa al supermercato, mandato in onda alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne, ha sollevato un vespaio di polemiche e l’amministratore delegato Fabrizio Salini (nella foto) ha subito bloccato la trasmissione. Quelle immagini sembrano però più una scusa per troncare con un’iniziativa su cui era già partito il conto alla rovescia. La partita è diventata così tutta politica, uno strumento eccezionale per colpire l’AD, da tempo nel mirino dei dem, e di conseguenza i 5 Stelle. Con il risultato che alla fine potrebbero avvantaggiarsi del taglio di Detto Fatto solo i sovranisti e in primis Giorgia Meloni, piazzando nello spazio rimasto vuoto un proprio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Il destino di Detto Fatto è segnato. Al programma Bianca Guaccero puòdire addio. Il tutorialsu come fare laal supermercato, mandato in ondavigilia della Giornata contro la violenza sulle donne, ha sollevato un vespaio di polemiche e l’amministratore delegato Fabrizio Salini (nella foto) ha subito bloccato la trasmissione. Quelle immagini sembrano però più una scusa per troncare con un’iniziativa su cui era già partito il contorovescia. La partita è diventata così tutta politica, uno strumento eccezionale per colpire l’AD, da tempo nel mirino dei dem, e di conseguenza i 5 Stelle. Con il risultato chefine potrebbero avvantaggiarsi del taglio di Detto Fatto solo i sovranisti e in primis Giorgia Meloni, piazzando nello spazio rimasto vuoto un proprio ...

