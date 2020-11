Dal telelavoro allo smartworking, il 9 dicembre webinar del Denaro con l’esperto Nicola Savino (Di venerdì 27 novembre 2020) Mercoledì 9 dicembre, alle 15, si terrà il webinar “Passaggio al Digitale, dal telelavoro allo smart working: come rendere più efficienti le aziende”. Il webinar si terrà in live streaming sui canali social del Denaro. Il relatore Nicola Savino, Ceo di Savino Solution (azienda accreditata Agid) ed esperto di digitalizzazione a norma, discuterà con i partecipanti sullo stato dell’arte e sugli sviluppi futuri dello smartworking nelle imprese. In particolare la discussione verterà su quali aspetti della digitalizzazione gli imprenditori devono focalizzare l’attenzione per garantire la compliance normativa dei processi aziendali. Un tema di grande, dal momento che, secondo statistiche recenti del Politecnico di Milano, si ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) Mercoledì 9, alle 15, si terrà il“Passaggio al Digitale, dalsmart working: come rendere più efficienti le aziende”. Ilsi terrà in live streaming sui canali social del. Il relatore, Ceo diSolution (azienda accreditata Agid) ed esperto di digitalizzazione a norma, discuterà con i partecipanti sullo stato dell’arte e sugli sviluppi futuri dellonelle imprese. In particolare la discussione verterà su quali aspetti della digitalizzazione gli imprenditori devono focalizzare l’attenzione per garantire la compliance normativa dei processi aziendali. Un tema di grande, dal momento che, secondo statistiche recenti del Politecnico di Milano, si ...

franciungaro : @FedericoMalfa @LDRaimondo Difficile sganciarsi dal lavoro basato su orari, presenza in ufficio e controllo. Ma tra… - Beta80Group : L'utilizzo di strumenti di #CloudComputing è ormai indispensabile per trasformare il telelavoro in vero e proprio… - dopiot : RT @Virus1979C: La Francia pensa al telelavoro obbligatorio per qualche giorno a settimana. Secondo quanto riferito dal presidente del Mede… - Virus1979C : La Francia pensa al telelavoro obbligatorio per qualche giorno a settimana. Secondo quanto riferito dal presidente… - Ticinonline : Telelavoro obbligatorio per qualche giorno a settimana? #francia #telelavoro #homeworking -

Ultime Notizie dalla rete : Dal telelavoro “Dal telelavoro allo smartworking”, il 9 dicembre webinar del Denaro con l'esperto Nicola Savino Il Denaro “Dal telelavoro allo smartworking”, il 9 dicembre webinar del Denaro con l’esperto Nicola Savino

Mercoledì 9 dicembre, alle 15, si terrà il webinar “Passaggio al Digitale, dal telelavoro allo smart working: come rendere più efficienti le aziende”. Il webinar si terrà in live streaming sui canali ...

Smart working lavorare da casa in telelavoro

Significato, storia e vantaggi di smart working e telelavoro. Consigli per lavorare da casa in modo produttivo, difendendo la privacy e senza stress ...

Mercoledì 9 dicembre, alle 15, si terrà il webinar “Passaggio al Digitale, dal telelavoro allo smart working: come rendere più efficienti le aziende”. Il webinar si terrà in live streaming sui canali ...Significato, storia e vantaggi di smart working e telelavoro. Consigli per lavorare da casa in modo produttivo, difendendo la privacy e senza stress ...