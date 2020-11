Dal sogno Eto’o a… Joleon Lescott: il Racing Murcia lo fa tornare in campo dopo 3 anni di stop (Di venerdì 27 novembre 2020) Solamente qualche giorno fa il Racing Murcia, attraverso il suo presidente, si era sbilanciato sul possibile ritorno di Samuel Eto'o sul terreno di gioco. Adesso, il club spagnolo, annuncia un altro colpo, ben diverso, ma sicuramente di grande caratura. Si tratta di Joleon Lescott.Attraverso un comunicato ufficiale apparso anche sui social, il Racing Murcia del presidente Morris Pagniello ha annunciato di aver acquistato il difensore inglese, ex anche di Manchester City, Wolverhampton ed Everton. Il giocatore, classe 1982, non gioca una partita ufficiale da 3 anni ed è stato preso esclusivamente per disputare la sfida di Copa del Rey contro il Levante, in programma il prossimo mese di dicembre.Si tratta di una gara molto sentita per il club del patron Pagniello che ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) Solamente qualche giorno fa il, attraverso il suo presidente, si era sbilanciato sul possibile ritorno di Samuel Eto'o sul terreno di gioco. Adesso, il club spagnolo, annuncia un altro colpo, ben diverso, ma sicuramente di grande caratura. Si tratta di.Attraverso un comunicato ufficiale apparso anche sui social, ildel presidente Morris Pagniello ha annunciato di aver acquistato il difensore inglese, ex anche di Manchester City, Wolverhampton ed Everton. Il giocatore, classe 1982, non gioca una partita ufficiale da 3ed è stato preso esclusivamente per disputare la sfida di Copa del Rey contro il Levante, in programma il prossimo mese di dicembre.Si tratta di una gara molto sentita per il club del patron Pagniello che ...

