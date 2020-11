Dal rinvio acconti fiscali al 10 dicembre per tutti al bonus Natale | cosa c’è nel decreto Ristori quattro

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il via libera da parte del Consiglio dei ministri potrebbe arrivare nelle prossime ore, nel caso in cui l’incontro tra Conte e i capigruppo di maggioranza dovesse sciogliere i nodi sulle misure. Non è escluso però uno slittamento nei giorni successivi (sabato, domenica o anche lunedì)