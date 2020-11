Dal rinvio acconti fiscali al 10 dicembre al bonus Natale | cosa c’è nel decreto Ristori quattro

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il via libera da parte del Consiglio dei ministri potrebbe arrivare nelle prossime ore, nel caso in cui l’incontro tra Conte e i capigruppo di maggioranza dovesse sciogliere i nodi sulle misure. Non è escluso però uno slittamento nei giorni successivi (sabato, domenica o anche lunedì)

Dichiarazione e acconti Irap sotto i riflettori. In attesa che in settimana vengano formalizzati i possibili rinvii della scadenza del 30 novembre - sia per il versamento del secondo acconto 2020, sia ...La misura verrà inserita nel prossimo decreto ristori quater. Lo slittamento riguarderà tutti gli operatori e non solo chi ha registrato ...