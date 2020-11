Dal Liverpool al Liverpool, storia della metamorfosi dell’Atalanta: ecco i dati che raccontano il nuovo modo di difendere (Di venerdì 27 novembre 2020) In quattro partite è cambiato di tutto. Dal fischio d’inizio di Atalanta-Liverpool al fischio finale di Liverpool-Atalanta sembrano passate due stagioni, invece sono solamente un paio di settimane. Magia firmata Gasperini, che qualcuno aveva definito testardo. Invece ha saputo modificare … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 27 novembre 2020) In quattro partite è cambiato di tutto. Dal fischio d’inizio di Atalanta-al fischio finale di-Atalanta sembrano passate due stagioni, invece sono solamente un paio di settimane. Magia firmata Gasperini, che qualcuno aveva definito testardo. Invece ha saputo modificare …

CarloG67 : @InterCM16 Assolutamente no Klopp ci ha messo 5 anni al Liverpool questa è un’annata fasulla come la scorsa falsata… - OLSCItaly : ??Secondo #SkySports, la città di #Liverpool sarebbe stata inclusa nel 2° Livello di una classifica stilata dal gov… - elena69186480 : @arvnold Dal tuo primo tweet sembrava che intendessi che l’Atalanta ha vinto contro il Liverpool perché questo è im… - carloarbini51 : RT @RobertoRenga: Ilicic che torna al gol a Liverpool: non è una favola, ma una bellissima storia. Dal niente al tutto. - M_1071_M : @VlnN94 Però all'andata a Bergamo ne ha presi 5 in casa dal Liverpool di Klopp. -