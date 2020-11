Da Soccavo a via Scipione Capece, viaggio nella Napoli di Diego (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Lo stadio San Paolo, quello non c'è. Perché gli hanno dedicato fiumi di parole ed è la tappa più scontata, più ovvia. Il viaggio dell'AGI nella Napoli di Diego Armando Maradona, nella città delle sue scorribande notturne e del sole che ha illuminato le sue prodezze di gambe, parte dal luogo in cui tutto questo si concentrava. Quel Centro sportivo Paradiso di cui restano ammassi di ferro arrugginito, un cancello azzurro dipinto ormai chiuso e dalla vernice scrostata, erba alta e locali vandalizzati, e poche persone davanti a uno striscione, mentre al San Paolo si ammassano tifosi veri e presunti a favore di telecamere. Qui ogni giorno, dagli anni '70, si allenava il Napoli. E qui, chi ha potuto, ha visto el Pibe de oro palleggiare con le bottigliette d'acqua minerale, ... Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Lo stadio San Paolo, quello non c'è. Perché gli hanno dedicato fiumi di parole ed è la tappa più scontata, più ovvia. Ildell'AGIdiArmando Maradona,città delle sue scorribande notturne e del sole che ha illuminato le sue prodezze di gambe, parte dal luogo in cui tutto questo si concentrava. Quel Centro sportivo Paradiso di cui restano ammassi di ferro arrugginito, un cancello azzurro dipinto ormai chiuso e dalla vernice scrostata, erba alta e locali vandalizzati, e poche persone davanti a uno striscione, mentre al San Paolo si ammassano tifosi veri e presunti a favore di telecamere. Qui ogni giorno, dagli anni '70, si allenava il. E qui, chi ha potuto, ha visto el Pibe de oro palleggiare con le bottigliette d'acqua minerale, ...

