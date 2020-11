Da Renato Zero un messaggio al governo Conte: «Non toglietemi la Messa di Natale» (Di venerdì 27 novembre 2020) Renato Zero parla del “suo” Natale 2020 nell’era della pandemia. «La formula natalizia, nella gestione cristiana dell’evento, prevede il minimalismo, la riduzione di velleità e impalcature. Io che sono stato abituato a vivere il Natale con questa ritualità rigorosa, credo che questo tipo di Natale non tema il virus. Certo, la Messa di mezzanotte del 24 dicembre, mi mancherebbe assai. Perché quello è il momento in cui ringrazio il Padreterno perché non mi fa mancare niente». Il cantautore romano presenta l’ultimo volume della trilogia Zerosettanta e si racconta, dal virus a Fonopoli. Ultimo volume della trilogia “Zerosettanta” «Questa avventura nasce dalla mia voglia di riaffermare il valore assoluto della melodia e delle armonie». In contrasto «con la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 27 novembre 2020)parla del “suo”2020 nell’era della pandemia. «La formula natalizia, nella gestione cristiana dell’evento, prevede il minimalismo, la riduzione di velleità e impalcature. Io che sono stato abituato a vivere ilcon questa ritualità rigorosa, credo che questo tipo dinon tema il virus. Certo, ladi mezzanotte del 24 dicembre, mi mancherebbe assai. Perché quello è il momento in cui ringrazio il Padreterno perché non mi fa mancare niente». Il cantautore romano presenta l’ultimo volume della trilogiasettanta e si racconta, dal virus a Fonopoli. Ultimo volume della trilogia “settanta” «Questa avventura nasce dalla mia voglia di riaffermare il valore assoluto della melodia e delle armonie». In contrasto «con la ...

