Da pilota di aerei a rider a causa della pandemia: "Con la crisi volo un solo giorno al mese"

La crisi del trasporto aereo dovuta all'emergenza Covid ha costretto questo pilota russo a reinventarsi Roman Savin è un ragazzo russo di 23 anni che vive in Lituania e di mestiere fa il pilota di linea. O almeno così era prima che il Covid-19 irrompesse nella Storia e costringesse milioni di persone a cambiare le proprie abitudini e, in molti casi, la …

