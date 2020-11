Da Mattei a Draghi Così Di Maio disegna il dopo Rousseau del M5S

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 novembre 2020) Nel Movimento Cinque Stelle c’è vita oltre. Oltre la democrazia diretta via web, oltre le correnti e correntine interne, qualcosa inizia a muoversi. Se la politica italiana vive una fase di sostanziale stallo costretto dall’emergenza, lo stesso non si può dire del primo partito del governo Conte bis e le ultime uscite pubbliche di Luigi Distanno lì a dimostrarlo. Nel giro di una settimana, il ministro degli Esteri ed ex capo del Movimento tornato in grande spolvero agli Stati Generali ha tracciato una road map inedita e soprattutto non casuale. Dapprima su Repubblica, dove ha firmato un lungo intervento sull’elezione di Joe Biden negli Stati Uniti e la svolta green che attende dietro l’angolo i Cinque Stelle. Poi, questo venerdì, un patto trasversale in dieci punti, sulle colonne del Foglio. Un corposo vademecum per la politica italiana ...