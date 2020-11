Da De Bortoli a Orsina una raccolta firma per la trasparenza nel piano vaccini: 'Non ci fidiamo più' (Di venerdì 27 novembre 2020) 'CI ERAVAMO FIDATI DI VOI quando ci spiegavate che le mascherine servivano a poco, quando ci raccontavate che era inutile fare i tamponi ai non sintomatici. Quando avete deciso, unici al mondo, di ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 novembre 2020) 'CI ERAVAMO FIDATI DI VOI quando ci spiegavate che le mascherine servivano a poco, quando ci raccontavate che era inutile fare i tamponi ai non sintomatici. Quando avete deciso, unici al mondo, di ...

Questa la petizione su Change.org con la richiesta di trasparenza sul piano vaccini e sugli atti e i dati relativi al Covid-19, firmata tra gli altri da Ferruccio De Bortoli, Alessandro Barbano, ...

