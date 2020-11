Da Amazon 500 milioni per premiare i dipendenti a Natale (Di venerdì 27 novembre 2020) MILANO, 27 NOV - Amazon stanzia 500 milioni di dollari come gratifica natalizia per tutti i dipendenti della logistica a causa del "lavoro straordinario" a cui sono costretti quest'anno, in occasione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 27 novembre 2020) MILANO, 27 NOV -stanzia 500di dollari come gratifica natalizia per tutti idella logistica a causa del "lavoro straordinario" a cui sono costretti quest'anno, in occasione ...

