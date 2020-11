Crucial | le ultime offerte dedicate al Black Friday!

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 27 novembre 2020) IlFriday sta giungendo al termine, ma si avvicina il Cyber Monday. In ogni caso non disperate, ci sono ancora tantetra cui quelle dellaLa giornata delFriday sta per giungere al termine, ma se siete in cerca delletech per ilFriday o per il prossimo Cyber Monday del 30 novembre, ecco a voi quelle di, il marchio consumer globale di Micron di memoria e archiviazione per computer. Perché cambiare un SSD? Perché cambiare il vostro hard disk in favore di un SSD? Cambiare componenti non sempre è una scelta che può appagare, specialmente se non si conoscono le differenze e si va a prenderne una solo per risparmiare qualche soldo. Tuttavia, sostituire un hard disk con un SSD è sempre un’ottima ...