Cristiano Ronaldo salta il Benevento, Pirlo recupera Bonucci

Benevento – Cristiano Ronaldo non partirà con i compagni alla volta di Benevento. Turno di riposto per l'asso portoghese che non prenderà parte al match di campionato in programma domani, ore 18, al "Ciro Vigorito". La notizia è stata rilanciata da Sky Sport. L'ex Real Madrid non verrà inserito da Andrea Pirlo nell'elenco dei convocati, dove invece troverà posto Leonardo Bonucci. Il difensore è recuperato e potrebbe giocare dal primo minuto, facendo coppia con l'olandese Matthijs De Ligt.

