Covid rallenta | Rt in Italia a 1 | 08

(Di venerdì 27 novembre 2020) L’indice di contagio Rt inè sceso a 1,08 nella settimana 16-22 novembre, contro l?1,18 della settimana precedente, con 10 regioni che hanno già un indice inferiore a 1, ossia sono ufficialmente in discesa. È quanto si legge nella bozza del report di monitoraggio ministero della Salute-Iss. Nelle altre 10 regioni, precisa l’Istituto superiore di Sanità, il rischio è ancora alto. La linea, evidenziano nel documento, deve restare quella di una drastica riduzione dei contatti. Le “aggregazioni”, scrive l’istituto, farebbero ripartire subito il contagio. L’epidemia in“seppur intensificandosi per gravità a causa di un aumentato impatto sui servizi assistenziali, mostra una riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente e questo è un segnale di impatto importante delle misure di mitigazione introdotte”. E’ quanto si legge ...

Oggi è venerdì e come ogni venerdì si fa il punto tra Governo ed esperti sulla situazione Covid in Italia. La curva epidemiologica sta rallentando, si registra un abbassamento del fattore Rt, qualcosa ...L’epidemia in Italia “seppur intensificandosi per gravità a causa di un aumentato impatto sui servizi assistenziali, mostra una riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente e ...