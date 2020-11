Covid | proroga fino al 20 aprile per patente e foglio rosa

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 27 novembre 2020) Via libera allaal 20delle patenti e dei fogliin scadenza o scaduti durante l’emergenza. Alla luce dell’approvazione alla camera del dlsi procede con laal 202021 pere fogliscaduti durante l’emergenza sanitaria o in scadenza. La scadenza è fissata al termine dell’emergenza sanitaria, quindi in caso didello stato di emergenza si procederebbe anche con ladella scadenza dei documenti in questione.al 20pere fogliscaduti durante l’emergenza ...