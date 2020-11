Covid, nuovo bollettino: salgono ancora i decessi (Di venerdì 27 novembre 2020) Redazione Nel pomeriggio di venerdì 27 novembre è stato diffuso il nuovo bollettino sull’andamento della pandemia di coronavirus in Italia. Stando ai dati aggiornati, i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia sono 28.352 (giovedì erano stati 29.003). Le vittime sono 827 (giovedì 822). I dimessi/guariti sono 35.467 (giovedì 24.031). Le persone attualmente positive sono 787.893, 7952 Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 27 novembre 2020) Redazione Nel pomeriggio di venerdì 27 novembre è stato diffuso ilsull’andamento della pandemia di coronavirus in Italia. Stando ai dati aggiornati, i nuovi casinelle ultime 24 ore in Italia sono 28.352 (giovedì erano stati 29.003). Le vittime sono 827 (giovedì 822). I dimessi/guariti sono 35.467 (giovedì 24.031). Le persone attualmente positive sono 787.893, 7952 Impronta Unika.

