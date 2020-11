Covid, morti Franco e Enza, marito e moglie. Avevano perso la figlia ad Amatrice (Di venerdì 27 novembre 2020) Avevano perso la figlia a causa del terremoto di Amatrice: Barbara Marinelli era la maestra d’asilo orvietana morta insieme al marito Matteo Gianlorenzi nel crollo dell’Hotel Roma della cittadina in provincia di Rieti. Il papà di Barbara, insieme alla mamma, aveva fondato l’associazione 3.36 per Barbara&Matteo, creata in memoria dei due giovani scomparsi. L’associazione da allora si era distinta vari progetti di solidarietà che recentemente Avevano riguardato anche l’emergEnza Covid dopo la pandemia che ha colpito l’Italia. Nei giorni scorsi a Orvieto Franca e Enzo, i genitori di Barbara, sono morti dopo essere stati contagiati dal virus. Una scomparsa che aggiunge ulteriore dolore a una famiglia già straziata dal terremoto del ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)laa causa del terremoto di: Barbara Marinelli era la maestra d’asilo orvietana morta insieme alMatteo Gianlorenzi nel crollo dell’Hotel Roma della cittadina in provincia di Rieti. Il papà di Barbara, insieme alla mamma, aveva fondato l’associazione 3.36 per Barbara&Matteo, creata in memoria dei due giovani scomparsi. L’associazione da allora si era distinta vari progetti di solidarietà che recentementeriguardato anche l’emergdopo la pandemia che ha colpito l’Italia. Nei giorni scorsi a Orvieto Franca e Enzo, i genitori di Barbara, sonodopo essere stati contagiati dal virus. Una scomparsa che aggiunge ulteriore dolore a una famiglia già straziata dal terremoto del ...

