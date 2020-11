Covid, Miozzo (Cts): 'Se gli altri Paesi riaprono le piste da sci è fallimento dell'Ue' (Di venerdì 27 novembre 2020) 'Se aprono le piste sciistiche in altri Paesi dell'Ue allora è un fallimento del sistema europeo. Tutti devono essere prudenti, per il bene di tutta la popolazione e non dell'Italia'. Lo ha detto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 novembre 2020) 'Se aprono lesciistiche in'Ue allora è undel sistema europeo. Tutti devono essere prudenti, per il bene di tutta la popolazione e non'Italia'. Lo ha detto ...

marcodimaio : Salta anche il nome di Agostino Miozzo per il ruolo di Commissario Covid in #Calabria. Il governo metta subito fine… - MediasetTgcom24 : Covid, Miozzo (Cts): 'Se gli altri Paesi riaprono le piste da sci è fallimento dell'Ue' #Covid… - marcodimaio : Salta anche il nome di Agostino #Miozzo per il ruolo di Commissario Covid in #Calabria. Il governo metta subito fin… - liberalunicorno : RT @jacopo_iacoboni: È saltata anche la nomina di Miozzo, in dieci giorni Conte ha fallito quattro tentativi di dare alla Calabria un commi… - paolo_caneparo : RT @jacopo_iacoboni: È saltata anche la nomina di Miozzo, in dieci giorni Conte ha fallito quattro tentativi di dare alla Calabria un commi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Miozzo Covid, Miozzo (Cts): "Se gli altri Paesi riaprono le piste da sci è fallimento dell'Ue" TGCOM Dal 4 dicembre Toscana torna arancione. L’incognita Lombardia

Il Covid non sceglie in base alla carte d'identità ... Calabria sempre rossa. E salta l’ipotesi di Miozzo commissario Calabria rossa e senza pace. Dopo numerosi niet è saltata anche l’ipotesi di ...

Calabria, ancora fumata nera per il commissario alla Sanità

Agostino Miozzo avrebbe rifiutato la proposta: il governo non avrebbe concordato sulle condizioni poste per accettare l’incarico ...

Il Covid non sceglie in base alla carte d'identità ... Calabria sempre rossa. E salta l’ipotesi di Miozzo commissario Calabria rossa e senza pace. Dopo numerosi niet è saltata anche l’ipotesi di ...Agostino Miozzo avrebbe rifiutato la proposta: il governo non avrebbe concordato sulle condizioni poste per accettare l’incarico ...