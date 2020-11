Covid, Lombardia e Toscana migliorano: verso la ‘zona arancione’ (Di venerdì 27 novembre 2020) MILANO – Lombardia e Toscana pronte a passare da zona ‘rossa’ a ‘arancione’. Lo confermano i rispettivi presidenti di regione, in attesa della decisione del governo. La Lombardia spera di poter ottenere il passaggio a arancione già da questo fine settimana, mentre la Toscana dovrà aspettare il 4 dicembre per rispettare i 14 giorni di restrizioni imposte dal governo. Ma i dati fanno ben sperare e per entrambe le regioni la speranza è quella di tornare ‘zona gialla’ la settimana prima di Natale. Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) MILANO – Lombardia e Toscana pronte a passare da zona ‘rossa’ a ‘arancione’. Lo confermano i rispettivi presidenti di regione, in attesa della decisione del governo. La Lombardia spera di poter ottenere il passaggio a arancione già da questo fine settimana, mentre la Toscana dovrà aspettare il 4 dicembre per rispettare i 14 giorni di restrizioni imposte dal governo. Ma i dati fanno ben sperare e per entrambe le regioni la speranza è quella di tornare ‘zona gialla’ la settimana prima di Natale.

