Covid. Lombardia, Calabria e Piemonte diventano arancioni. Liguria e Sicilia gialle (Di venerdì 27 novembre 2020) AgenPress - 'La zona arancione in Lombardia viene dichiarata da venerdì, sabato l'ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e per una questione burocratica si parte da domenica'. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Passano da zona rossa ad arancione anche Calabria e Piemonte.

