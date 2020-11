Covid Liguria: 14 nuove vittime, 1128 persone in ospedale e 606 nuovi casi (Di venerdì 27 novembre 2020) I nuovi positivi sono per la maggior parte a Genova, dove ci sono 351 casi (di cui 20 nel settore socio-sanitario) Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 27 novembre 2020) Ipositivi sono per la maggior parte a Genova, dove ci sono 351(di cui 20 nel settore socio-sanitario)

