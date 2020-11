Covid | le misure per le zone rosse | cosa si può fare e cosa no

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 27 novembre 2020) Sono tre le fasce in cui è stata suddivisa l’Italia nell’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte per contenere la pandemia di Coronavirus: gialla, arancione e rossa. Ad ognuna di questeè stato attribuito un coefficiente di rischio più o meno alto e, di conseguenza,più o meno restrittive (LE). La rossa - nella quale rientrano Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo, Campania e Valle d'Aosta - è quella considerata più gravemente a rischio. In questevalgono dunque lepiù strette: un vero e proprio mini lockdown che durerà per due settimane in attesa di nuove disposizioni. Le restrizioni riservate alle aree gialle, arancioni esono in vigore a partire da venerdì 6 novembre (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).