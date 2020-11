Covid, le misure per le zone gialle: cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 27 novembre 2020) Zona gialla, zona arancione e zona rossa: queste le tre fasce in cui è stata suddivisa l’Italia nell’ultimo decreto firmato da Giuseppe Conte per contenere la pandemia di Coronavirus. Ad ognuna di queste fasce è stato attribuito un coefficiente di rischio più o meno alto e, di conseguenza, misure più o meno restrittive. La zona gialla è quella considerata meno grave e nelle regioni inserite in questa fascia valgono dunque le misure generali di carattere nazionale, quindi meno restrittive. Alla data del 27 novembre, le regioni identificate come gialle sono: Liguria e Sicilia (entrambe dal 29 novembre), Sardegna, Lazio, Molise, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Le restrizioni riservate alle aree gialle, arancioni e rosse sono in vigore a partire da venerdì 6 novembre (LO SPECIALE CORONAVIRUS). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 27 novembre 2020) Zona gialla, zona arancione e zona rossa: queste le tre fasce in cui è stata suddivisa l’Italia nell’ultimo decreto firmato da Giuseppe Conte per contenere la pandemia di Coronavirus. Ad ognuna di queste fasce è stato attribuito un coefficiente di rischio più o meno alto e, di conseguenza,più o meno restrittive. La zona gialla è quella considerata meno grave e nelle regioni inserite in questa fascia valgono dunque legenerali di carattere nazionale, quindi meno restrittive. Alla data del 27 novembre, le regioni identificate comesono: Liguria e Sicilia (entrambe dal 29 novembre), Sardegna, Lazio, Molise, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Le restrizioni riservate alle aree, arancioni e rosse sono in vigore a partire da venerdì 6 novembre (LO SPECIALE CORONAVIRUS).

