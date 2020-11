Covid, le misure funzionano ma per il presidente della Campania De Luca “le zone sono una grande buffonata”. Il video (Di venerdì 27 novembre 2020) “In queste ore si sta ragionando su zone, contro-zone, sotto-zone. La mia opinione è che queste zone sono una grande buffonata”. sono le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta informativa su Facebook. Il politico campano chiama in causa il ministro della Salute Roberto Speranza: “Abbiamo avuto modo di verificare con quanta difficoltà comunicano i dati oggettivi che motivano queste classificazioni in zona delle Regioni. Da una parte ci sono ragioni obiettive, dall’altra ci sono ragioni che, per quel che mi riguarda, rinviano a motivi politica politicante. La sanità non c’entra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) “In queste ore si sta ragionando su, contro-, sotto-. La mia opinione è che questeunale parole delRegioneVincenzo De, nella sua consueta diretta informativa su Facebook. Il politico campano chiama in causa il ministroSalute Roberto Speranza: “Abbiamo avuto modo di verificare con quanta difficoltà comunicano i dati oggettivi che motivano queste classificazioni in zona delle Regioni. Da una parte ciragioni obiettive, dall’altra ciragioni che, per quel che mi riguarda, rinviano a motivi politica politicante. La sanità non c’entra ...

SkyTG24 : Covid, l’appello della Fondazione Gimbe: “Non ridurre misure a Natale” - fattoquotidiano : Il Consiglio di Stato: “Restano valide le misure anti-Covid per la scuola. Pochi decessi tra gli studenti? Ma sono… - borghi_claudio : @12qbert @Yi_Benevolence Boh... cosa vuole che le dica. Per me il dato più plausibile è l'eccesso di mortalità risp… - fattoquotidiano : Covid, le misure funzionano ma per il presidente della Campania De Luca “le zone sono una grande buffonata”. Il vid… - aresbi3 : Molto dolorosa la scelta di risarcire chi subisce danni enormi, infatti nessuno la prende. Sono anche loro vittime… -