Covid Italia, da ieri 28.352 nuovi casi ed altri 827 decessi. Calo di pazienti nelle terapie intensive (Di venerdì 27 novembre 2020) Il fatto che, sebbene lievemente, la curva epidemiologica stia calando, lo si evince dal rapporto tampone/nuovi casi. nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti ben 222.803 tamponi, a fronte di 28.352 i nuovi casi di positività individuati (non di 'malati'), contagi che nelle settimane scorse, a parità di tamponi sono stati molti di più. Inoltre, informa ancora il report quotidiano del ministero della Salute, attualmente nel Paese sono 787.992 i positivi. Come sempre, premesso che nessuna regione risulta a contagi zero, è la Lombardia la regione maggiormente colpita dai nuovi casi (5.389), quindi il Veneto (3.418), la Campania (2.924), il Lazio (2.276), e l'Emilia Romagna (2.164). Per quel che riguarda il numero delle vittime, sono ancora troppe: 827 da ieri, che portano così il totale.

