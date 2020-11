Covid Italia, bollettino oggi 27 novembre: 28.352 contagi e 827 morti. Terapie intensive in calo (-64) (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid Italia, il bollettino contagi e morti di oggi, 27 novembre 2020. Sono 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino del ministero della... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 27 novembre 2020), ildi, 272020. Sono 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati innelle ultime 24 ore. Lo riporta ildel ministero della...

CarloCalenda : Italia al 40 posto su 53 nel ranking dei paesi per resilienza al Covid. Possiamo illuderci per “spirito di squadra”… - Agenzia_Ansa : Da #Amazon 500 milioni per premiare i dipendenti a #Natale. Gratifica per il super-lavoro con il Covid. In Italia 3… - carlosibilia : Aveva dedicato una serenata alla sua Carla ma il #Covid l’ha portata via. Solidarietà a lui e a tutti quelli che ha… - ilpopolano : Blog Post: IL COVID IN ITALIA I DATI ODIERNI - - EcodelloJonio : La Rai 'annuncia' il passaggio. Sarà zona arancione? - #Calabria #Covid #Italia #ZonaArancione - -