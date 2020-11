Covid: indice Rt scende in Gb sotto soglia sicurezza (Di venerdì 27 novembre 2020) LONDRA, 27 NOV - Torna sotto controllo l'indice Rt di diffusione del coronavirus nel Regno Unito, sotto la soglia di sicurezza 1 a livello nazionale per la prima volta da agosto. Lo certificano i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 27 novembre 2020) LONDRA, 27 NOV - Tornacontrollo l'Rt di diffusione del coronavirus nel Regno Unito,ladi1 a livello nazionale per la prima volta da agosto. Lo certificano i ...

La7tv : #omnibus Nino Cartabellotta (Fondazione Gimbe): 'Abbiamo rilevato alcune criticità di questo sistema di monitoraggi… - you_trend : ?? #Coronavirus: sale a 83 l'indice di gravità elaborato da YouTrend. Ieri era 82. Nota metodologica completa:… - stebellentani : RT @Ansa_ER: Covid: Bonaccini, presumo E-r 'gialla' da prossima settimana. 'Da domenica riapriamo i negozi, indice dei contagi è in calo' #… - SoyRobotico : RT @GiaPettinelli: Covid: indice Rt scende in Gb sotto soglia sicurezza - GiaPettinelli : Covid: indice Rt scende in Gb sotto soglia sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid indice Covid: indice Rt scende in Gb sotto soglia sicurezza - Mondo ANSA Nuova Europa Covid: Lombardia in zona arancione. Ecco cosa cambia

Milano, 27 novembre 2020 - Lombardia in zona arancione. L'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità ha mostrato un miglioramento dei dati sulla situazione epidemiolog ...

"Covid: Marche in zona gialla dal 4 dicembre. Rt ancora giù"

L’indice va sotto 1, ma rimane alta la pressione sulle terapie intensive. L'annuncio del presidente Acquaroli: "Mi ha chiamato il ministro Speranza" ...

Milano, 27 novembre 2020 - Lombardia in zona arancione. L'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità ha mostrato un miglioramento dei dati sulla situazione epidemiolog ...L’indice va sotto 1, ma rimane alta la pressione sulle terapie intensive. L'annuncio del presidente Acquaroli: "Mi ha chiamato il ministro Speranza" ...