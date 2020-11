Covid | incontro tra i coordinamenti musica e spettacolo e Alessandra Carbonaro M5s

Leggi su dire

(Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – Un incontro "positivo", un dialogo "costruttivo" ha avuto luogo oggi tra i coordinamenti StaGe! e Indies e la parlamentare del M5S Alessandra Carbonaro, firmataria insieme all'onorevole Chiara Gribaudo, della proposta di Legge di Riforma per i Lavoratori dello Spettacolo. Stage! rappresenta musica e spettacolo dal vivo, nello specifico oltre 60 realtà, Indies, invece, le piccole etichette indipendenti e tutta la filiera indipendente della musica. È stato un incontro "positivo", hanno ribadito, "supportiamo la Proposta di legge, riteniamo che sia indispensabile la riforma del settore. Abbiamo fatto questo primo incontro per dare un contributo di idee e di proposte da inserire nella Proposta di legge". Il confronto "proseguirà con uno scambio di documenti" e alla fine è stato preso l'impegno "di rivedersi a breve per approfondire le singole proposte". All'incontro hanno partecipato e sono intervenuti per StaGe! – Coordinamento unitario di Musica e Spettacolo dal Vivo – Claudia Barcellona, Gino Auriuso, Luca Fornari, Pascal Pezzuto, Giorgio Zanolini e Franco Silvestri mentre per Indies – Coordinamento della Musica Indipendente ed Emergente – erano presenti Giuliano Biasin, Massimo Della Pelle, Giuseppe Marasco ed Enrico Capuano. Ha coordinato l'incontro Giordano Sangiorgi del Mei. Ma non sarà l'unico incontro per questi due coordinamenti, impegnati nella difesa del settore in questo momento reso complicato dall'emergenza sanitaria. Stage! e Indies, infatti, hanno accettato l'invito per martedì 1 dicembre della Cgil, alle 9.30, per "approfondire insieme le tematiche del nostro comparto" e che "siamo felici di fare, perché le piccole imprese stanno lottando per la tutela dei loro lavoratori". Inoltre, sono in attesa di essere convocati entro il 10 dicembre dal tavolo per lo spettacolo dal vivo, dopo che si sarà insediato per portare il loro contributo.