Covid in Campania, De Luca contro il governo: «La zona rossa è una buffonata, siamo nelle mani del Padreterno» (Di venerdì 27 novembre 2020) «Si sta ragionando sulle zone, controzone, sottozone. La mia opinione è che queste zone sono una grande buffonata». Lo ribadisce il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in... Leggi su ilmattino (Di venerdì 27 novembre 2020) «Si sta ragionando sulle zone,zone, sottozone. La mia opinione è che queste zone sono una grande». Lo ribadisce il governatore della, Vincenzo De, in...

«Riaprire le scuole a dicembre per poi richiuderle dopo una settimana non ha senso. Spero che il ministro Lucia Azzolina e il Presidente Giuseppe Conte decidano di posticipare il ritorno in aula a gen ...

Coronavirus Campania, De Luca: “Zona rossa una buffonata, le scuole meglio riaprirle a gennaio”

Durante la consueta diretta social del venerdì, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. non risparmia l'ennesimo attacco al Governo: "Le scuole meglio riaprirle il 9 gennaio. Quante cam ...

