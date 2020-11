Covid, in Campania 2.924 positivi su 22.301 tamponi. 37 morti nelle ultime 24 ore (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono 2.924 i casi di Covid-19 segnalati oggi dall’unita’ di crisi della Regione Campania. Sono 2.650 gli asintomatici, mentre 274 persone presentano sintomi. I tamponi processati sono 22.301 con una percentuale di positivi sui tamponi del 13,1%, leggermente superiore a quella di ieri. A livello nazionale la percentuale oggi è pari al 12,7%. I deceduti sono 63, di cui 37 avvenuti nelle ultime 48 ore e 26 verificatisi nei giorni precedenti ma registrati oggi a seguito di accertamenti. I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.263. Dall’inizio dell’emergenza Covid a oggi, l’unita’ di crisi ha registrato un totale di 148.942 positivi su 1.530.803. Sono 1.546 le persone decedute e 43.414 quelle guarite. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono 2.924 i casi di-19 segnalati oggi dall’unita’ di crisi della Regione. Sono 2.650 gli asintomatici, mentre 274 persone presentano sintomi. Iprocessati sono 22.301 con una percentuale disuidel 13,1%, leggermente superiore a quella di ieri. A livello nazionale la percentuale oggi è pari al 12,7%. I deceduti sono 63, di cui 37 avvenuti48 ore e 26 verificatisi nei giorni precedenti ma registrati oggi a seguito di accertamenti. I guariti24 ore sono 2.263. Dall’inizio dell’emergenzaa oggi, l’unita’ di crisi ha registrato un totale di 148.942su 1.530.803. Sono 1.546 le persone decedute e 43.414 quelle guarite. ...

