Covid, il nuovo monitoraggio dell'ISS, indice Rt a 1.03. Ancora necessaria la riduzione delle interazioni (Di venerdì 27 novembre 2020) Emergenza Covid in Italia, il monitoraggio dell'ISS del 27 novembre. indice Rt nazionale a 1,03. Nel monitoraggio del 27 novembre dell'ISS sulla situazione Covid in Italia si regista un abbassamento dell'indice Rt a livello nazionale, con il dato che scende a quota 1,08 se si considera l'analisi su quindici giorni. A livello generale si registra una diminuzione della trasmissibilità. Ministero della SaluteCovid, il monitoraggio dell'ISS e del Ministero della Salute Il nuovo monitoraggio dell'ISS del 27 novembre riporta un abbassamento dell'indice di trasmissibilità. L'Rt nazionale arriva a 1,08 su base bi-settimanale, mentre ...

