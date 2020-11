Covid, genitore ricorre contro chiusura scuole ad Aversa. Tar dà ragione al Comune (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Il Tar della Campania ha rigettato con decreto la richiesta, presentata dal genitore di alcuni alunni, di sospendere l’ordinanza del sindaco di Aversa Alfonso Golia che ha disposto la proroga della chiusura delle scuole dell’infanzia e delle prime classi delle elementari; il provvedimento è stato emesso il 23 novembre scorso dal sindaco sulla scia dell’alto di numeri di contagi, che hanno reso Aversa tra le città del Casertano, più colpita dal Covid, un primato che da giorni condivide con il capoluogo Caserta. Il 24 novembre sarebbero dovute ripartire in tutta la Regione Campania, come da ordinanza regionale, le prime classi delle primarie e le scuole dell’infanzia, ma Golia ha deciso di prorogarne la chiusura fino ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Il Tar della Campania ha rigettato con decreto la richiesta, presentata daldi alcuni alunni, di sospendere l’ordinanza del sindaco diAlfonso Golia che ha disposto la proroga delladelledell’infanzia e delle prime classi delle elementari; il provvedimento è stato emesso il 23 novembre scorso dal sindaco sulla scia dell’alto di numeri di contagi, che hanno resotra le città del Casertano, più colpita dal, un primato che da giorni condivide con il capoluogo Caserta. Il 24 novembre sarebbero dovute ripartire in tutta la Regione Campania, come da ordinanza regionale, le prime classi delle primarie e ledell’infanzia, ma Golia ha deciso di prorogarne lafino ...

messaggio di speranza rivolto ai futuri genitori e agli stessi operatori". Ciò che talvolta sfugge è che siamo tutti sulla stessa barca, utenti e personale dell’ospedale, alle prese con il Covid e con ...

88 I NUOVI POSITIVI AL COVID IN PROVINCIA DI AGRIGENTO; 8 CASI DI CONTAGIO IN PIÙ A SCIACCA

In prevalenza si tratta di soggetti giovani, ventenni, mentre tre fanno parte dello stesso nucleo familiare, genitore e figli. Un altro considerevole aumento dei casi di contagio che negli ultimi tre ...

