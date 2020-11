Covid: Fontana, Lombardia 'arancione' notizia positiva ma non e' liberi tutti (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un punto stampa, precisando che l'ordinanza del ministero della Salute sara' pubblicata domani in Gazzetta Ufficiale per ... Leggi su borsaitaliana (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo ha affermato il presidente della Regione, Attilio, in un punto stampa, precisando che l'ordinanza del ministero della Salute sara' pubblicata domani in Gazzetta Ufficiale per ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: “Siamo in zona arancione” - pfmajorino : In #Lombardia abbiamo due tipologie di negazionismo, entrambe pericolose. Ci sono quelli che dicono che il #Covid… - zazoomblog : Mentre Fontana non vuole le restrizioni altri 827 italiani muoiono di Covid - #Mentre #Fontana #vuole #restrizioni… - Giacinto_Bruno : Covid, Fontana: Lombardia arancione, d'accordo con Speranza - oldpaolo : @ElioLannutti La tragedia è che muoiono le persone normali. I #ricchi , i #vips non #muoiono. il #Covid non è ugual… -