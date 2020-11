Covid, ecco quanto resiste il virus sulle superfici: il nuovo studio (Di venerdì 27 novembre 2020) Alessandro Nunziati Il coronavirus può restare attivo sulle superfici trasformandosi in una sottile pellicola, a seguito dell’evaporazione dell’acqua nelle particelle. Ciò significa che può aumentare il rischio di contagio dal punto di vista del tempo: secondo i ricercatori dell’Indian Institute of Technology di Bombay, infatti, il virus resisterebbe sulle superfici per diversi giorni. Lo studio è stato Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 27 novembre 2020) Alessandro Nunziati Il coronapuò restare attivotrasformandosi in una sottile pellicola, a seguito dell’evaporazione dell’acqua nelle particelle. Ciò significa che può aumentare il rischio di contagio dal punto di vista del tempo: secondo i ricercatori dell’Indian Institute of Technology di Bombay, infatti, ilrebbeper diversi giorni. Loè stato Impronta Unika.

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecco Covid, ecco i sintomi: la febbre arriva prima della tosse. Cosa non bisogna fare Il Messaggero Ecco il Black Friday, in era Covid stravince il web

Offerte in realta' spalmate su tutta la settimana. Per la Confesercenti, "sono passati dai negozi fisici a internet 83 milioni di vendite al giorno" ...

Bologna, da domani riapre la Piazzola

Da sabato 28 possono aprire tutte le attività di commercio su area pubblica. Merola firma le misure da osservare per gli ambulanti dei mercati ...

