Covid e Messa di Natale | possibile l' anticipo delle celebrazioni | le ipotesi

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 27 novembre 2020) L’anticipazionetra le 18 e le 20, così da evitare il problema del coprifuoco qualora dovesse restare anche nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore dopo il 3 dicembre. Sarebbe questa l’a cui sta lavorando il governo per laditra il 24 e il 25 dicembre. L’esecutivo sembra intenzionato a impedire la celebrazione a mezzanotte, come da tradizione, come traspare anche dalle parole del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, per il quale "non è un’eresia far nascere Gesù bambino un paio di ore prima e immaginare di anticipare di un paio d’ore le messe” (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).