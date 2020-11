Covid e infiltrazioni mafiose | aggredire i patrimoni criminali

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il disagio sociale e lenell’economia sono due delle conseguenze più devastanti che il-19 sta producendo. In particolare per quel che concerne l’economia, i corsi e i ricorsi della storia ci insegnano che da sempre le mafie sfruttano eventi drammatici - a partire dall’epidemia di colera dell’Ottocento fino agli ultimi terremoti che hanno colpito il nostro Paese - per arricchirsi. Naturalmente oggi i metodi di infiltrazione sono più sofisticati, ma resta una costante, quella della corruzione, che, come hanno sottolineato anche Nicola Gratteri e Antonio Nicaso nel loro ultimo libro “Ossigeno illegale”, permette di aprire le porte dell’economia legale. Ci sono dei dati che parlano da soli: secondo l’Istat già a giugno 2020 il 38% delle aziende italiane segnalava rischi di sostenibilità della propria attività ...