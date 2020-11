Covid De Micheli propone la scuola di domenica | Fdi insorge | “Giorno dedicato alla famiglia”

(Di venerdì 27 novembre 2020) MILANO – “Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi”. Lo ha detto a Repubblica la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli.

Adnkronos : #Covid, De Micheli: a #scuola anche sabato e domenica - a42nno : RT @SkyTG24: L'idea della ministra dei Trasporti prevede ingressi scaglionati e un piano trasporti ad hoc ?? - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Certo, ministra De Micheli, i trasporti finora all'80% con le persone ammassate, non sono la principale ragione dell'a… - francescagraz1 : Certo, ministra De Micheli, i trasporti finora all'80% con le persone ammassate, non sono la principale ragione de… - adrianobusolin : RT @SfigaCatrame: Quindi riassumendo, il ministro Boccia anticipa il Natale al 24 dicembre e la De Micheli vuole la scuola anche alla domen… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Micheli

La stella arriva nel periodo Covid, che per la ristorazione è un problema serio ... «Giorni fa mi ha chiamato per dirmi che la Michelin gli aveva chiesto un video, senza dirgli della stella. Gli ho ...Paola De Micheli, ministra dei Trasporti, in un'intervista rilasciata a Repubblica, ha parlato di scuole aperte anche nel fine settimana. L'articolo “Scuole aperte anche di sabato e domenica”, la prop ...