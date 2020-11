Covid, De Luca diserta commissione Sanità. Le opposizioni attaccano (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vincenzo De Luca non si presenta in commissione Sanità in Consiglio regionale. Seduta dedicata al Covid e al piano sanitario convocata dal presidente Enzo Alaia. Il governatore manda il vice Fulvio Bonavitacola. Il centrodestra attacca: Convocata la commissione Sanità sull’emergenza Covid: “De Luca diserta. La presenza del vice e dell’assessore al bilancio, degne persone, ma ‘incompetenti’, rende la riunione inutile“, su Twitter Stefano Caldoro, capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. “Manca – aggiunge Caldoro – chi ha i poteri di ordinanza. Un brutto inizio del nuovo Consiglio. Il centrodestra è unito nell’interesse dei cittadini“. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vincenzo Denon si presenta inin Consiglio regionale. Seduta dedicata ale al piano sanitario convocata dal presidente Enzo Alaia. Il governatore manda il vice Fulvio Bonavitacola. Il centrodestra attacca: Convocata lasull’emergenza: “De. La presenza del vice e dell’assessore al bilancio, degne persone, ma ‘incompetenti’, rende la riunione inutile“, su Twitter Stefano Caldoro, capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. “Manca – aggiunge Caldoro – chi ha i poteri di ordinanza. Un brutto inizio del nuovo Consiglio. Il centrodestra è unito nell’interesse dei cittadini“. L'articolo proviene da ...

