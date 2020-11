Covid, da lunedì in Alto Adige riaprono scuole medie e negozi (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid, l’Alto Adige riapre in maniera quasi totale: già da lunedì, infatti, ritorneranno operativi negozi e scuole medie. L’annuncio arriva direttamente da un consigliere. Svolta in Alto Adige: da lunedì prossimo riapriranno scuole e negozi. Lo annuncia l’assessore Philipp Achammer attraverso la propria pagina Facebook: “Due buone notizie: lunedì le scuole medie e tutto il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 novembre 2020), l’riapre in maniera quasi totale: già da, infatti, ritorneranno operativi negozi e. L’annuncio arriva direttamente da un consigliere. Svolta in: daprossimo riaprirannoe negozi. Lo annuncia l’assessore Philipp Achammer attraverso la propria pagina Facebook: “Due buone notizie:lee tutto il L'articolo proviene da Inews.it.

