Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione (Di venerdì 27 novembre 2020) Quasi la metà degli studenti italiani sta seguendo le lezioni da casa con la didattica a distanza. Ma nel governo si sta discutendo su una possibile riapertura a dicembre, prima delle vacanze di Natale. Un'ipotesi che però non piace ai presidenti di regione che avrebbero chiesto il prolungamento della Dad fino a gennaio per i licei. Ecco la situazione Leggi su tg24.sky (Di venerdì 27 novembre 2020) Quasi la metà degli studenti italiani sta seguendo le lezioni da casa con la didattica a distanza. Ma nel governo si sta discutendo su una possibile riapertura a dicembre, prima delle vacanze di Natale. Un'ipotesi che però non piace ai presidenti diche avrebbero chiesto il prolungamento della Dad fino a gennaio per i licei. Ecco la

Agenzia_Ansa : #Covid Sono 29mila i nuovi positivi in 24 ore, superato il milione e mezzo di casi. 822 i morti, per la prima volta… - Agenzia_Ansa : #Covid, la #Germania supera la soglia di un milione di contagi - Adnkronos : #Covid #Lombardia, 5.697 contagi e 207 morti: il bollettino - princigallomich : PUGLIA – COVID-19 – GIOVEDÌ – NUMERI DA BRIVIDI, 1436 NUOVI CONTAGI E 52 DECESSI - infoitinterno : Covid, 49 morti in Sicilia. 1768 nuovi positivi. 180 contagi a Ragusa -