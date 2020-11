Covid, Coldiretti: 'Un italiano su quattro senza soldi per Black Friday' (Di venerdì 27 novembre 2020) Più di un italiano su quattro (il 28%) quest'anno rinuncerà a fare acquisti nel Black Friday, a causa di un peggioramento della propria situazione finanziaria dovuto all'emergenza Covid. E' quanto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 novembre 2020) Più di unsu(il 28%) quest'anno rinuncerà a fare acquisti nel, a causa di un peggioramento della propria situazione finanziaria dovuto all'emergenza. E' quanto ...

CandelliAngelo : Covid, Coldiretti Puglia: storico ritorno giovani in campagna - Canale189 : Covid, Coldiretti Puglia: storico ritorno giovani in campagna - MaximoMoggio : RT @IlariaBifarini: Lockdown e smart working hanno fatto ingrassare gli italiani: il 44% è in sovrappeso. Una popolazione malata e apatica,… - AGR_web : Covid, #Stelleincorsia di Coldiretti? domani? la consegna negli ospedali Stelle di Natale in dono agli ospedali osp… - ekuonews : Covid, crack allevamenti suini. Coldiretti: allarme anche in Abruzzo, necessarie compensazioni Iva fino al 10% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Coldiretti Covid, Coldiretti: "Un italiano su quattro senza soldi per Black Friday" TGCOM Coldiretti, un italiano su 4 senza soldi per il black friday

Complessivamente il giro di affari quest’anno in Italia si attesterà sui 2 miliardi, tra l’aumento delle vendite online e il calo di quelle nei negozi tradizionali ...

La Giornata Internazionale dell’olivo Unesco, promuove e tutela i valori universali che uniscono esseri umani e culture

La Giornata Internazionale dell’olivo, proclamata dal Consiglio Esecutivo dell’UNESCO, ha l’obiettivo di proteggere e conservare questo albero millenario e di promuovere al tempo stesso i valori unive ...

Complessivamente il giro di affari quest’anno in Italia si attesterà sui 2 miliardi, tra l’aumento delle vendite online e il calo di quelle nei negozi tradizionali ...La Giornata Internazionale dell’olivo, proclamata dal Consiglio Esecutivo dell’UNESCO, ha l’obiettivo di proteggere e conservare questo albero millenario e di promuovere al tempo stesso i valori unive ...