Covid | Bassetti stronca la Capua | Veterinaria confusa sui vaccini

(Di venerdì 27 novembre 2020) Francesca Galici Matteoa L'aria che tira cerca di rimettere ordine nella scienza e attacca Ilaria, che in quantonon sarebbe titolata per parlare distanno scaldando il dibattito politico e scientifico ma è soprattutto questo a generare maggiore confusione. Medici e scienziati utilizzano sempre più spesso i social per esprimersi ma le difficoltà di comunicazione legate a una platea con conoscenze più limitate rispetto alle loro, unita ai limiti posti dai social stessi, non fa altro che generare comprensibili fraintendimenti. Al centro della questione in questi giorni ci sono le parole di Ilaria, direttrice dell'One Health Center dell'Università della Florida, secondo la quale i(in generale) ...

repubblica : Bassetti: 'Anche chi aveva un infarto registrato come decesso da Covid' - Rvaticanaitalia : 'Ho potuto toccare con mano l'umanità, la competenza, la cura poste ogni giorno in essere, con instancabile solleci… - Adnkronos : #Covid, #Bassetti: 'Italia ha sbagliato conteggio morti' - infoitsalute : Covid, Bassetti: «La Capua è una veterinaria che parla di vaccini, rimettiamo ordine nelle competenze» - claudicantep : #Bassetti: Martedì 'c'era una suora che parlava di economia planetaria, un giornalista che parlava delle complicanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bassetti

Per l'infettivologo genovese, invece, bisogna «ragionare sui trasporti pubblici locali, magari ipotizzando che nella fascia oraria 6-8.30, in cui si spostano i liceali, gli anziani dovrebbero rimanere ...Ho grandissimo rispetto per la dottoressa Capua, ma io non parlo di animali perché non parlo di vaccini. Dire che i vaccini non prevengono l'infezione è sbagliato.